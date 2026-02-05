Patrizia Laquidara l’intervista alla cantautrice | La voce è il mio sismografo

Patrizia Laquidara racconta la sua musica e le sue radici. In un’intervista sincera, la cantautrice parla del suo nuovo singolo “Nessuno deve restare di fuori” e di “Flòrula”, due brani che riflettono fragilità, appartenenza e il suo modo di vedere il mondo. La sua voce, definita un sismografo, cattura emozioni e stati d’animo, portando l’ascoltatore in un viaggio tra musica, memoria e comunità.

Ci sono lavori che non arrivano per occupare spazio, ma per crearlo. Flòrula di Patrizia Laquidara, disponibile dal 6 febbraio, nasce da questa necessità silenziosa: non aggiungere, ma mettere in relazione; non affermare, ma accogliere. Il suo titolo, preso in prestito dal lessico botanico, indica l'insieme delle specie che abitano un territorio. Nella musica di Patrizia Laquidara diventa una metafora delicata e precisa: un ecosistema umano ed emotivo fatto di presenze fragili e resistenti, di memorie che non chiedono di essere spiegate, ma ascoltate. Il singolo Nessuno deve restare di fuori è il cuore lento di questo paesaggio.

