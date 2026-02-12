SvegliaGinevra l’intervista alla cantautrice | La fine della mia guerra interiore

La cantautrice SvegliaGinevra ha presentato il suo nuovo album, un lavoro che affronta temi come dolore, rinascita e verità nascoste. In un’intervista, spiega di aver voluto scrivere in modo libero, fragile e vivo, come sa fare. La sua musica racconta una battaglia interiore che ora sembra aver superato.

C’è una voce che, invece di alzarsi per farsi sentire, si abbassa per farsi ascoltare davvero. È quella di SvegliaGinevra, cantautrice classe 1991, che torna con La fine della guerra, un album intimo e disarmato, scritto per non dover più combattere contro se stessa. Nove tracce nate senza fretta, senza calcoli, e soprattutto senza la paura di mostrarsi fragili. Anticipato dai singoli Pessima idea, Da domani cosa farai? e I fatti miei, il disco è un diario emotivo e sonoro in cui il lutto, l’amore, il passato e il senso di smarrimento diventano materia viva, cantata con voce sottile ma radicata, sempre accompagnata da una chitarra acustica che suona come una seconda pelle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

