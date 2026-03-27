pasqua senza cantieri sulle autostrade del piemonte

Durante il periodo delle festività pasquali e fino al 2 giugno, i cantieri sulle autostrade del Piemonte saranno sospesi o ridotti, in previsione dei ponti primaverili. La scelta riguarda le fasce di traffico più intense, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei viaggiatori durante le festività. La misura interesserà le principali arterie autostradali della regione, garantendo un flusso più agevole dei veicoli.

Sospesi o ridotti i cantieri in corso sulle autostrade del Piemonte in vista dei ponti primaverili, a partire dal week end di Pasqua e fino a quello del 2 giugno. Per quanto riguarda il nostro territorio, sulla A26 il cantiere principale è quello nel tratto tra Baveno e Carpugnino, mentre altri interventi minori riguardano diversi punti della tratta. La programmazione è stata definita con l'obiettivo di garantire sempre due corsie per senso di marcia durante i lavori e, a partire da luglio, un continuo alleggerimento nella direzione di traffico prevalente, così da accompagnare i grandi flussi estivi e arrivare ai mesi di luglio e agosto con la rete piemontese sostanzialmente libera da cantieri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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