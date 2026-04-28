Negli ultimi giorni, si è registrato un aumento di segnalazioni da parte di automobilisti riguardo a truffe legate ai pedaggi autostradali. Le autorità hanno diffuso un allarme per un nuovo tentativo di phishing, chiamato “pedaggio fantasma”, che si sta diffondendo tra gli utenti della strada. Questa frode consiste nel creare pagamenti falsi o ingannevoli, inducendo le persone a versare somme non dovute.

È tornata in auge la truffa del “ pedaggio fantasma ”, una classica forma di phishing che sta colpendo nuovamente molti automobilisti.Funziona così: la vittima riceve un SMS o un’email che sembra provenire da Autostrade per l’Italia, con cui viene avvisata di un pedaggio non pagato. Il messaggio contiene un link che porta a un sito falso, graficamente identico a quello ufficiale di Autostrade. Una volta cliccato, all’utente viene chiesto di inserire i propri dati personali e soprattutto le credenziali bancarie per “saldare urgentemente” il pedaggio. Inserendo i dati, i truffatori ottengono accesso al conto corrente e lo svuotano.Autostrade per l’Italia ha pubblicato un avviso ufficiale sul proprio sito: "Attenzione: tentativi di phishing in corso".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Autostrade lancia l'allarme: "Attenzione al pedaggio fantasma"

Notizie correlate

"Nuovi tentativi di phishing in corso": Autostrade per l'Italia lancia l'allarmeIl messaggio apparentemente sembra ufficiale, in realtà è un tentativo di raccogliere dati personali e bancari dell'utente.

Decubiti: Codici lancia allarme, due terzi delle piaghe evitabili con più attenzione e protocolli sanitari adeguati.Codici lancia l'allarme: la prevenzione è l'arma per combattere le piaghe da decubito, un indicatore di qualità dell'assistenza sanitaria...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Autostrade, l’Anac lancia l’avvertimento sulle concessioni A4 e scrive al governo; ANCE: Emergenza costi e Piano per l’Italia contro il dissesto idrogeologico; Chiuso per una notte il casello di Pescara ovest Chieti in uscita per chi arriva da Nord; I tentacoli della piovra sul porto, il dossier di Libera lancia l’allarme: è lo scalo più colpito nel quadriennio. Liguria tra le regioni più esposte -.

Paura all'uscita autostradale, auto in fiamme e colonna di fumo visibile da lunga distanza (FOTO): la conducente riesce a scendere e lancia l'allarme, in azione i vigili del fuocoBRESCIA. Momento di paura all'uscita autostradale di Rovato, nel bresciano, per un'auto in fiamme nella mattinata di sabato 25 aprile. L'allarme è scattato poco dopo le 9 quando l'auto, che stava usce ... ildolomiti.it

A lanciare l'allarme è Autostrade per l'Italia Attenzione alla Truffa dei pedaggi “fantasma” facebook