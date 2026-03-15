Nuovi tentativi di phishing in corso | Autostrade per l' Italia lancia l' allarme

Autostrade per l’Italia ha diffuso un avviso riguardo a recenti tentativi di phishing che coinvolgono utenti tramite messaggi fraudolenti, sia via SMS che email. Le comunicazioni ingannevoli usano il nome dell’azienda per cercare di raccogliere dati personali e bancari. Le segnalazioni indicano che i tentativi sono stati effettuati nelle ultime ore, mettendo in guardia gli utenti sui rischi di queste truffe.

Il messaggio apparentemente sembra ufficiale, in realtà è un tentativo di raccogliere dati personali e bancari dell'utente. Segnalazioni nelle ultime ore Nuovi tentativi di phishing in corso. È Autostrade per l'Italia a mettere in guardia gli utenti dopo che nelle ultime ore sono stati segnalati messaggi fraudolenti (sms ed email) che utilizzano impropriamente il nome di Autostrade per raccogliere dati personali e bancari. L'invito è a non cliccare su link sospetti e a verificare sempre il mittente, prestando attenzione a eventuali errori nell'indirizzo web (es. autostrede o autostiade). ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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