Decubiti | Codici lancia allarme due terzi delle piaghe evitabili con più attenzione e protocolli sanitari adeguati

Codici segnala che due terzi delle piaghe da decubito si possono evitare con maggior cura e protocolli più accurati. La causa principale è la scarsa attenzione durante le cure, che spesso porta a ferite che si complicano e prolungano il ricovero. Un esempio concreto è il caso di un anziano che, per mancanza di controlli regolari, ha sviluppato una piaga grave all’anca, evitabile con semplici verifiche quotidiane.

Codici lancia l'allarme: la prevenzione è l'arma per combattere le piaghe da decubito, un indicatore di qualità dell'assistenza sanitaria. L'associazione Codici ha avviato una campagna nazionale, denominata "La ferita ingiusta", per denunciare le negligenze nell'assistenza sanitaria che portano alla formazione di piaghe da decubito. L'iniziativa mira a tutelare i pazienti e le loro famiglie, spesso gravati da disagi emotivi ed economici, sottolineando come, in molti casi, queste lesioni siano evitabili con protocolli adeguati e un'attenzione costante. La campagna è stata presentata il 17 febbraio 2026.