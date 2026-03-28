Questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato un incidente sulla Strada statale 36, tra Desio e Seregno. Un’auto si è ribaltata all’altezza di Desio Nord, coinvolgendo in totale sei persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il traffico è stato temporaneamente rallentato nel tratto interessato. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Bruttissimo incidente questa mattina, 28 marzo, poco prima delle 8 sulla Strada statale 36. All’altezza di Desio, in direzione Lecco nel tratto Desio nordAliprandi - Seregno sud, per cause ancora da chiarire, un’auto si è ribaltata. Più veicoli e ben sei le persone coinvolte nel sinistro, tutti uomini. Il più giovane ha 21 anni mentre il più anziano 59 mentre i restanti hanno 24, 25, 51 e 57 anni. Sul posto sono subito intervenuti in codice rosso con due ambulanze e una automedica i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme ai vigili del fuoco di Monza e gli agenti della Polstrada di Milano. Le corsie sono state momentaneamente chiuse per permettere le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Incidente sulla Ss36, auto ribaltata e 6 persone coinvolte: traffico in tilt

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