Autocompattatore di rifiuti a fuoco sul raccordo Salerno-Avellino | corrono i pompieri

Un autocompattatore di rifiuti ha preso fuoco questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino, probabilmente a causa di un guasto meccanico, e i pompieri sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. L’incendio ha causato disagi agli automobilisti e rallentamenti nel traffico tra Salerno e Baronissi, mentre le squadre di emergenza lavoravano per mettere in sicurezza la zona.

Disagi, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dove un autocompattatore di rifiuti ha preso fuoco per cause in corso di accertamento mentre percorreva il tratto tra Salerno e Baronissi. I soccorsiSul posto Polizia stradale, Vigili del fuoco e addetti dell'Anas. Una carreggiata è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente sul raccordo Salerno–Avellino, traffico rallentato verso Salerno Un incidente si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale Salerno–Avellino, dopo la galleria di Cologna, lungo la carreggiata in direzione Salerno. Incidente sul Raccordo Avellino- Salerno: tre vetture coinvolte Un incidente si è verificato sul Raccordo Avellino-Salerno, coinvolgendo tre veicoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salento, getta via per sbaglio 130mila euro in lingotti d'oro; Scontro auto-compattatore, morta 25enne; Getta lingotti d’oro per oltre 100mila euro nel cestino dei rifiuti: i carabinieri li ritrovano nella discarica; Puglia, getta 130mila euro di lingotti d'oro nell'immondizia. I carabinieri glieli ritrovano. Autocompattatore di rifiuti a fuoco sul raccordo Salerno-Avellino: corrono i pompieriDisagi, questa mattina, lungo il raccordo Salerno-Avellino, dove un autocompattatore di rifiuti ha preso fuoco per cause in corso di accertamento mentre percorreva il tratto tra Salerno e Baronissi. salernotoday.it Autocompattatore per la raccolta rifiuti a fuoco, paura a Nocera InferiorePaura a Nocera Inferiore, quando questa mattina, intorno alle 8,30, un autocompattatore della Nocera Multiservizi ha preso fuoco in via Napoli. Il mezzo è di quelli impegnati per caricare i rifiuti, ... ilmattino.it Un autocompattatore ha preso fuoco per cause in corso di accertamento mentre vaggiava sul Raccordo Salerno - Avellino, in direzione. Sul posto Polizia stradale, Vigili del fuoco e addetti dell'Anas. Una carreggiata è sata chiusa per consentire l'intervento dei - facebook.com facebook