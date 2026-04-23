Grave scontro tra auto e camion sul Raccordo Avellino–Salerno

Un incidente grave si è verificato sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, in direzione sud, nel territorio di Baronissi. Secondo le prime informazioni, si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e regolare il traffico. Non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle condizioni dei feriti.

Tamponamento in corso sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, in direzione sud, nel territorio di Baronissi. Secondo le prime informazioni, un'autovettura ha impattato contro un camion, finendo contro il guardrail e restando ferma sulla carreggiata.Conseguenze sulla viabilità: lunghe code e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Camion perde lastre di marmo sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tiltCaos e disagi, nella tarda mattinata di oggi, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente stradale tra le... Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita graveUn uomo è morto sul grande raccordo anulare di Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Grave scontro tra auto e camion sul Raccordo Avellino–Salerno; Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave. Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite, 32enne ricoverata a Salerno: è in codice rossoIncidente stradale a San Cipriano Picentino. Una donna di 32 anni è rimasta ferita gravemente: ricoverata al Ruggi di Salerno ... fanpage.it Campagna, scontro tra auto e camion in autostrada: giovane feritoIncidente all’alba tra Campagna e Contursi Terme, dove intorno alle 5 un’auto e un camion si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. A seguito ... ilmattino.it Enzo Costanza. . Come al solito code infinite sul raccordo Avellino Salerno e problemi in galleria. Storia di un disagio quotidiano #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook