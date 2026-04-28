Autoarticolato perde il carico che travolge un’auto | due feriti

Questo pomeriggio lungo l’autostrada A1 si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un autoarticolato e un’auto in transito. Alle 17:25, il mezzo pesante che viaggiava in direzione sud ha perso il carico, che si è staccato e ha travolto un veicolo nella corsia opposta. Due persone sono rimaste ferite nell’impatto, che ha causato disagi alla circolazione.

MONTEPULCIANO – Incidente di estrema gravità questo pomeriggio lungo l’autostrada A1. Intorno alle 17,25, un autoarticolato che procedeva in direzione sud ha perso il proprio carico, che ha letteralmente travolto un’autovettura in transito sulla corsia opposta, quella nord. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Montepulciano, giunti sul posto con le attrezzature di soccorso necessarie per gestire una scena particolarmente complessa. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei feriti, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo distrutto dal carico del mezzo pesante. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Autoarticolato perde il carico che travolge un’auto: due feriti Notizie correlate Leggi anche: Roma, perde il controllo dell’auto e travolge due pedoni: video shock Incidente al viale dei Giardini: perde il controllo dell'auto e travolge due veicoli in sostaUn incidente autonomo si è verificato l'altra sera nei pressi di viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: SS106, camion perde carico sulla carreggiata: panico tra gli automobilisti; Un camion perde il carico, i sacchi cadono sulla carreggiata; Camion perde un barra di metallo in tangenziale: danni a due auto, passeggeri illesi; Camion perde il carico di polli vivi in strada: scatta la protesta. Autoarticolato perde il carico che travolge un'auto: due feritiMONTEPULCIANO – Incidente di estrema gravità questo pomeriggio lungo l'autostrada A1. Intorno alle 17,25, un autoarticolato che procedeva in direzione sud ha perso il proprio carico, che ha letteralme ... msn.com Tir si ribalta sull'A30 e perde il caricoUn autoarticolato si è ribaltato mentre affrontava la rotonda in uscita dall’autostrada Autostrada A30, nei pressi di Maddaloni. Il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso stabi ... ilfattovesuviano.it Un autoarticolato perde il carico pesante in pieno transito: traffico in tilt per ore, ma nessun ferito tra gli automobilisti - facebook.com facebook