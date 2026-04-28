Autoarticolato in fiamme lungo la Flaminia

Da perugiatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autoarticolato è stato interessato da un incendio lungo la strada Flaminia nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile. I Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti intorno alle 19 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o danni a strutture vicine. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

. I Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti oggi, mercoledì 28 aprile, intorno alle 19.00 sulla SS3 Flaminia, al km 171+500, per domare un incendio che ha interessato un mezzo pesante che stava transitando.Le fiamme si sono.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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