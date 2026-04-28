Autoarticolato in fiamme lungo la Flaminia

Un autoarticolato è stato interessato da un incendio lungo la strada Flaminia nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile. I Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti intorno alle 19 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o danni a strutture vicine. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

. I Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti oggi, mercoledì 28 aprile, intorno alle 19.00 sulla SS3 Flaminia, al km 171+500, per domare un incendio che ha interessato un mezzo pesante che stava transitando.Le fiamme si sono.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Auto divorata dalle fiamme lungo la Flaminia Incidente stradale tra Spoleto e Terni: auto in fiamme lungo la FlaminiaLe operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’alimentazione a Gpl del veicolo, che ha aumentato i rischi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: VIDEO Tir in fiamme sul raccordo: l'intervento dei Vigili del fuoco; Camion in fiamme sulla Orte Terni. Traffico bloccato; Camion in fiamme sull’A1: traffico in tilt, chiusa l’autostrada | FOTO; Terni, tir in fiamme lungo il raccordo. Traffico bloccato con lunghe file e disagi fino a tarda sera. Autotreno in fiamme lungo la Ss 675 Umbro-LazialePer cause in corso d’accertamento, un autoarticolato ha preso fuoco nel primo pomeriggio di lunedì lungo la E45, all’altezza di Terni, in direzione Sud. Sul posto attivati i mezzi di soccorso. Il traf ... umbria24.it Terni, tir in fiamme lungo il raccordo. Traffico bloccato con lunghe file e disagi fino a tarda seraSi è reso necessario un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco per verificare il completo spegnimento del mezzo pesante incendiato ... corrieredellumbria.it Non ci sono miracolosamente feriti nel rogo che ha interessato un autoarticolato. Intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento. Problemi per il traffico, con disagi e rallentamenti - facebook.com facebook #Terni- #Orte, a fuoco #motrice di un #autoarticolato. #Disagi per il #traffico x.com