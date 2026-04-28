Auto vola nel dirupo Paura per due anziani Tornavano da un funerale

Due anziani sono rimasti coinvolti in un incidente quando l’auto su cui viaggiavano è scivolata in un dirupo. La coppia stava tornando da un funerale, a cui aveva partecipato insieme, in prossimità di un santuario. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i due a bordo di un’ambulanza. Le condizioni di uno degli anziani sono ancora da valutare.

Precipita con l’auto in un dirupo mentre stava recandosi in compagnia della moglie al funerale di un vecchio amico al Santuario della Madonna del Monte. Un incidente avvenuto in una zona isolata, tra la vegetazione fitta e i dirupi rocciosi che solo per una serie di circostanze favorevoli non si è trasformato in tragedia. Momenti di paura ieri mattina verso le 10, per l’86enne alla guida che nel volo nel bosco ha riportato contusioni e una frattura, mentre la consorte è uscita illesa dall’incidente. L’anziana coppia che risiede in località Crocetta era uscita di casa per recarsi a dare l’ultimo saluto al proprietario dell’albergo Il Rustichello, Gino Fogola deceduto per cause naturali due giorni prima.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto vola nel dirupo. Paura per due anziani. Tornavano da un funerale Notizie correlate L'auto precipita in un dirupo, morti due giovani fidanzati nel SalernitanoAGI - Una coppia di fidanzati, lui 29 e lei 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe... Incidente nel Cilento, auto precipita in un dirupo: salvate due persone dai vigili del fuocoPaura nel territorio comunale a Montecorice, in località Capitello, dove un’autovettura con a bordo due persone è precipitata in un dirupo.