L' auto precipita in un dirupo morti due giovani fidanzati nel Salernitano

Da agi.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia di fidanzati di 29 e 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel Salernitano. L’auto in cui viaggiavano è precipitata in un dirupo nella zona di Ripe Rosse a Montecorice, nel Cilento costiero. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri e ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato, provocando la morte dei due giovani.

AGI - Una coppia di fidanzati, lui  29  e lei  25 anni, ha perso la vita in un  incidente stradale  avvenuto nella tarda serata di ieri in località  Ripe Rosse  a  Montecorice, comune del  Cilento costiero  in provincia di  Salerno. Michele Pirozzi  e  Maria Magliocco, entrambi  di  Capaccio Paestum,   erano a bordo di una  vettura  che, dopo l'impatto con un  furgone, è finita oltre il guardrail, precipitando in una  scarpata a picco sul mare  per diverse decine di metri e finendo sugli  scogli. I due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Due fidanzati morti nell'incidente . Gli  accertamenti  sulla dinamica dell'incidente sono svolti dai  carabinieri di Agropoli. 🔗 Leggi su Agi.it

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