L' auto precipita in un dirupo morti due giovani fidanzati nel Salernitano

Una coppia di fidanzati di 29 e 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel Salernitano. L’auto in cui viaggiavano è precipitata in un dirupo nella zona di Ripe Rosse a Montecorice, nel Cilento costiero. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri e ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato, provocando la morte dei due giovani.

AGI - Una coppia di fidanzati, lui 29 e lei 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse a Montecorice, comune del Cilento costiero in provincia di Salerno. Michele Pirozzi e Maria Magliocco, entrambi di Capaccio Paestum, erano a bordo di una vettura che, dopo l'impatto con un furgone, è finita oltre il guardrail, precipitando in una scarpata a picco sul mare per diverse decine di metri e finendo sugli scogli. I due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Due fidanzati morti nell'incidente . Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono svolti dai carabinieri di Agropoli. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'auto precipita in un dirupo, morti due giovani fidanzati nel Salernitano Articoli correlati Auto sfonda il guardrail e precipita per 200 metri: morti due giovani fidanzati nel SalernitanoUn’auto che perde il controllo nella notte, il guardrail che si piega sotto l’impatto e poi il vuoto. Auto sfonda il guardrail e precipita nel dirupo: morta una coppia di fidanzati nel salernitanoTragedia nella tarda serata di ieri, venerdì 13 marzo, in località Ripe Rosse di Montecorice, nel Cilento. Una selezione di notizie su L'auto precipita in un dirupo morti due... Temi più discussi: Salerno. Questura, Carabinieri e La Crisalide contro la violenza di genere: firmato il protocollo d'intesa; Auto precipita per 200 metri a Montecorice, morti due giovani fidanzati 14/03/2026; Tragedia a Montecorice: auto precipita sugli scogli: morta giovane coppia. Auto precipita in una scarpata nel Cilento, morta giovane coppia a MontecoriceDue giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime si chiam ... tg24.sky.it Tragedia nel Salernitano: auto precipita in una scarpata, morta una coppiaDopo l’impatto l’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. agro24.it Tragedia nel Salernitano, con l'auto precipitano in una scarpata per 200 metri, morti due giovani fidanzati. L'incidente stradale in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano salernonotizie.it - facebook.com facebook Tragedia nel Salernitano, con l'auto precipitano in una scarpata per 200 metri, morti due giovani fidanzati x.com