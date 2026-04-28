Auto rubate smontate 400 litri di olio esausto e rifiuti pericolosi | cosa succedeva nel capannone alle porte di Milano

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della polizia locale di Cologno Monzese hanno sequestrato un capannone cittadino, dove venivano svolte attività illegali legate al riciclaggio di veicoli e alla gestione di rifiuti pericolosi. All’interno sono state trovate auto rubate smontate e una grande quantità di olio esausto, pari a circa 400 litri, oltre a vari rifiuti non autorizzati. L’operazione è stata avviata su delega della procura di Monza.

Un centro di ricettazione e gestione illecita di rifiuti all'interno di un capannone cittadino è stato smantellato dagli agenti della polizia locale di Cologno Monzese, intervenuti su delega della procura di Monza. All'interno è stata trovata un'attività clandestina tra smontaggio di auto rubate.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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