Auto rubate smontate 400 litri di olio esausto e rifiuti pericolosi | cosa succedeva nel capannone alle porte di Milano

Gli agenti della polizia locale di Cologno Monzese hanno sequestrato un capannone cittadino, dove venivano svolte attività illegali legate al riciclaggio di veicoli e alla gestione di rifiuti pericolosi. All’interno sono state trovate auto rubate smontate e una grande quantità di olio esausto, pari a circa 400 litri, oltre a vari rifiuti non autorizzati. L’operazione è stata avviata su delega della procura di Monza.

Un centro di ricettazione e gestione illecita di rifiuti all'interno di un capannone cittadino è stato smantellato dagli agenti della polizia locale di Cologno Monzese, intervenuti su delega della procura di Monza. All'interno è stata trovata un'attività clandestina tra smontaggio di auto rubate.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Rifiuti pericolosi, abbandona 150 litri di olio motore esausto in un parcheggio: denunciato 20enneBologna, 20 febbraio 2026 – Abbandonano 150 litri di rifiuti pericolosi e inquinanti in un parcheggio nella zona di Borgo Panigale. Bologna, 150 litri di tossicità: ventenne nei guai per olio esaustoBologna, ventenne denunciato per aver abbandonato 150 litri di olio esausto in un parcheggio Un ventenne è stato denunciato dalla polizia locale di... Altri aggiornamenti Taranto, scoperta in periferia una centrale di auto rubate smontate e rivendute: denunciato 56enneRecuperati anche una dozzina di veicoli, alcuni senza targa e in stato di abbandono, tra cui due in fase di smontaggio Una centrale di ricettazione con autodemolitore illegale e discarica abusiva è ... lagazzettadelmezzogiorno.it Auto rubate ovunque, smontate in PugliaCERIGNOLA (FOGGIA) - Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Cerignola che hanno scoperto un grosso deposito attrezzato per smontare auto, soprattutto di grossa ... lagazzettadelmezzogiorno.it