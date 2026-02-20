Bologna 150 litri di tossicità | ventenne nei guai per olio esausto

Un giovane di 20 anni ha causato preoccupazione a Bologna dopo aver abbandonato circa 150 litri di olio motore esausto in un parcheggio di via Casteldebole, nel quartiere Borgo Panigale. La polizia locale ha scoperto il materiale tossico e ha denunciato il ragazzo, che ora rischia sanzioni per il danno ambientale. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine nel quartiere, dove sono stati trovati i contenitori pieni di olio usato abbandonati.

Bologna, ventenne denunciato per aver abbandonato 150 litri di olio esausto in un parcheggio. Un ventenne è stato denunciato dalla polizia locale di Bologna per aver scaricato circa 150 litri di olio motore esausto in un parcheggio di via Casteldebole, nel quartiere Borgo Panigale. L'indagine, durata due settimane, ha permesso di identificare il responsabile grazie all'utilizzo delle telecamere di sorveglianza e al tracciamento del veicolo di sua proprietà. L'abbandono di rifiuti pericolosi rappresenta una violazione ambientale con potenziali conseguenze per la salute pubblica e l'ecosistema.