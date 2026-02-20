Rifiuti pericolosi abbandona 150 litri di olio motore esausto in un parcheggio | denunciato 20enne

Un giovane di 20 anni ha lasciato in un parcheggio di Borgo Panigale circa 150 litri di olio motore esausto, causando un grave rischio di inquinamento. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine delle forze dell’ordine, che hanno trovato l’olio abbandonato vicino a alcune auto parcheggiate. L’uomo è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti pericolosi. La presenza di questa sostanza può contaminare il suolo e le acque, creando problemi ambientali immediati. La polizia sta indagando sulle motivazioni del gesto.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Abbandonano 150 litri di rifiuti pericolosi e inquinanti in un parcheggio nella zona di Borgo Panigale. A due settimane dal fatto uno dei responsabili è stato individuato dalla polizia locale grazie alle immagini delle telecamere di zona: a essere denunciato è stato un 20enne italiano. La vicenda si riferisce alla fine del mese di gennaio, quando gli agenti del reparto Ambientale della Polizia Locale hanno avviato un’accurata indagine per venire a capo del responsabile dell’abbandono di rifiuti, classificati come pericolosi, nel quartiere Borgo Panigale. Gli operatori si sono avvalsi delle immagini di telecamere della zona, che hanno ripreso un furgone con due uomini a bordo mentre abbandonavano, in un parcheggio nell'area di via Casteldebole, fusti per circa 150 litri di olio motore esausto fortemente inquinante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti pericolosi, abbandona 150 litri di olio motore esausto in un parcheggio: denunciato 20enne Leggi anche: Abbandona tre taniche con 75 kg d'olio esausto vicino ai cassonetti: 'beccato' Leggi anche: Abbandona rifiuti nel mercato alimentare di Pozzuoli: denunciato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Abbandona rifiuti lungo Provinciale nel Casertano: denunciato, auto sequestrata e patente ritirataAbbandona rifiuti lungo Provinciale nel Casertano, scoperto dai carabinieri: denunciato, auto sequestrata e patente ritirata ... ilgiornalelocale.it Abbandona materassi e rifiuti lungo l’Idice, ma lascia nei sacchi le bollette. E i vigili lo trovanoHa scaricato lungo l'Idice una porta, alcuni materassi, bombolette e diversi sacchi di rifiuti. Ma in non si è accorto che, proprio dentro uno dei sacchi, c'erano delle bollette del gas intestate a ... bologna.repubblica.it Secondo l’accusa, le attività illecite di smaltimento riguardavano rifiuti speciali non pericolosi provenienti da un impianto della provincia di Brindisi. In totale sono 14 gli indagati - facebook.com facebook