Pisa auto parcheggiata viene distrutta da un incendio

Questa mattina a Pisa, un’auto parcheggiata in via Aurelia Sud è stata distrutta da un incendio. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, l’auto era già avvolta dalle fiamme e ha subito gravi danni. Per ora non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Pisa, 10 febbraio 2026 – Un’automobile è andata a fuoco a Pisa,in via Aurelia Sud. All’arrivo sul posto l’autovettura parcheggiata nelle vicinanze di un edificio commerciale era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Sul posto le forze dell’ordine. per i rilievi di competenza. Non si segnalano feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, auto parcheggiata viene distrutta da un incendio Approfondimenti su Pisa AureliaSud Incendio nella notte, auto avvolta e distrutta da un incendio Nella serata di martedì 30 dicembre, un incendio ha interessato un'auto in via Cristoforo Colombo, a Cornaredo. Incendio a Matierno: a fuoco un'auto parcheggiata, si indaga Un incendio si è sviluppato oggi intorno alle 19 a Matierno, coinvolgendo un'auto parcheggiata vicino a viale Della Repubblica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pisa AureliaSud Argomenti discussi: Rubati dall'auto i quadri dell'artista Bracalenti; Parcheggi al posto del verde. A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme: Stop nuovo traffico e auto; Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, Zambito: Le adesioni alla petizione dimostrano il no dei cittadini; Parcheggio in via Rindi, scontro aperto. Pisa, auto parcheggiata viene distrutta da un incendioPisa, 10 febbraio 2026 – Un’automobile è andata a fuoco a Pisa,in via Aurelia Sud. All’arrivo sul posto l’autovettura parcheggiata nelle vicinanze di un edificio commerciale era completamente avvolta ... lanazione.it Colpi di pistola contro auto a Pisa, nessun feritoTre colpi di pistola esplosi contro un'auto parcheggiata con due persone a bordo. E' accaduto a Pisa intorno alle 5,30 nelle vicinanze della rotatoria di via Ponte a Piglieri, all'incrocio tra la via ... ansa.it

