Auto esce fuori strada schiantandosi contro alcuni alberi ferito il conducente

Alle prime ore del mattino, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcuni alberi sulla strada provinciale 29 tra Scordia e il bivio con la statale 385 Catania-Caltagirone. L’incidente si è verificato a causa di una manovra azzardata del conducente, che ha fatto perdere stabilità al veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco con una squadra inviata dal distaccamento di Palagonia per il recupero del mezzo e l'estrazione del guidatore dall'abitacolo, che sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere della vettura uscita fuori dalla sede stradale.

