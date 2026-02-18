Auto esce fuori strada schiantandosi contro alcuni alberi ferito il conducente
Alle prime ore del mattino, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcuni alberi sulla strada provinciale 29 tra Scordia e il bivio con la statale 385 Catania-Caltagirone. L’incidente si è verificato a causa di una manovra azzardata del conducente, che ha fatto perdere stabilità al veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco con una squadra inviata dal distaccamento di Palagonia per il recupero del mezzo e l'estrazione del guidatore Un violento incidente stradale si è verificato all'alba di oggi sulla strada provinciale 29 tra Scordia e il bivio con la statale 385 Catania-Caltagirone. Un'utilitaria è uscita di strada, finendo la propria corsa contro alcuni alberi. Ferito il conducente, affidato ai medici del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco con una squadra inviata dal distaccamento di Palagonia per il recupero del mezzo e l'estrazione del guidatore dall'abitacolo, che sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere della vettura uscita fuori dalla sede stradale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Arezzo: auto esce di strada e si ribalta, ferito il conducenteUn incidente stradale si è verificato all'alba del 13 dicembre 2025 ad Arezzo, coinvolgendo un'auto che è uscita di strada e si è ribaltata lungo la SP 21 tra San Giuliano e Ponte a Chiani.
Esce di strada, poi l'auto si cappotta e finisce in bilico sull'argine: conducente feritoDomenica sera, intorno alle 19, un incidente si è verificato nel Bosco della Panfilia a Sant’Agostino, dove un'auto è uscita di strada, si è ribaltata e si è trovata in bilico sull'argine del Cavo Napoleonico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'auto esce fuori strada e finisce nel canale sulla 128; Auto esce fuori strada schiantandosi contro alcuni alberi, ferito il conducente; Finisce fuori strada e resta intrappolata nell'abitacolo: paura per un'automobilista; Perde il controllo del tir e finisce fuori strada.
Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiereL’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano. L’uomo, soccorso da vigili del fuoco e 118, è stato portato in ospedale. Un rocambolesco incidente stra ... fanpage.it
Incidente mortale a Caselle Torinese, auto esce di strada e si ribalta in un canale: muore un uomo di 55 anniUn uomo di 55 anni, Davide Della Giovampaola, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Caselle Torinese, lungo via Mappano ... giornalelavoce.it
Levico Terme, auto esce di strada e resta in bilico su un parcheggio interrato. Soccorsi all’alba in via Fonda. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com
Esce di strada, centra la cabina del gas e le serrande del bar: cos'è successo --> https://www.nordest24.it/incidente-bolzano-vicentino-auto-contro-cabina-gas-baracchino facebook