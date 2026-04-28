Auto elettriche via alle nuove batterie | ricarica in 6 minuti e autonomia da 1.500 km

Al Salone dell’Auto di Pechino, il produttore cinese ha mostrato nuove batterie per auto elettriche che si ricaricano in sei minuti e offrono un’autonomia di circa 1.500 chilometri. Queste innovazioni puntano a ridurre i tempi di ricarica e aumentare la distanza percorribile con una singola carica. Le novità sono state presentate come parte di un più ampio progetto di sviluppo nel settore della mobilità sostenibile.

Il colosso cinese Catl ha recentemente presentato al Salone dell’Auto di Pechino una serie di innovazioni destinate a trasformare il settore della mobilità sostenibile. In particolare, punta alla ricarica veloce grazie a una nuova batteria. Si chiama Shenxing 3 e con essa Catl promette tempi di ricarica rapidi quasi quanto quelli di un’auto a combustione interna. Velocità di ricarica e autonomia sono i due principali ostacoli psicologici (oltre al costo delle vetture) per i consumatori che vorrebbero passare alle auto elettriche. Catl, però, non solo propone una batteria capace di ricaricarsi in tempo record, sfidando la rivale Byd, ma assicura di poterlo fare senza intaccare la durabilità del pacco celle.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Auto elettriche, via alle nuove batterie: ricarica in 6 minuti e autonomia da 1.500 km Nachrichten für Deutschlernende - Monatsrückblick JANUAR 2026 | Nachrichten in Einfacher Sprache Notizie correlate Renault: 36 auto nuove, 750 km e ricarica in 10 minutiRenault ha delineato una roadmap industriale aggressiva che punta a dominare il mercato elettrico entro il 2030, con l’impegno di immettere nel... Denza Z9GT: ricarica in 5 minuti, 800 km di autonomiaIl marchio DENZA, parte del Gruppo BYD, sta per rivoluzionare il mercato europeo con l’introduzione della tecnologia FLASH Charging a partire da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ztl, FdI darà battaglia contro il canone sulle auto elettriche. E anche gli imprenditori storcono il naso; Montegrotto, tre nuove colonnine per auto elettriche in via Scavi; Mobilità elettrica: in via Lanzellotti i cassonetti rubano il posto per la ricarica delle auto alle colonnine; Bosch accelera sui chip in carburo di silicio: al via la terza generazione per l’auto elettrica. Mobilità elettrica: in via Lanzellotti i cassonetti rubano il posto per la ricarica delle auto alle colonnineNon ha avuto grande fortuna, almeno fino ad oggi, la mobilità elettrica in Italia. E Brindisi, in questo senso, sembra confermare il trend nazionale di scarsa sensibilità rispetto ... quotidianodipuglia.it Gli incentivi tedeschi alle elettriche sono retroattivi e guardano alle fasce di redditoLegato alle soglie di reddito, il nuovo sistema di incentivi rende più semplice l'acquisto di auto meno inquinanti, soprattutto per le fasce di reddito che hanno maggiori difficoltò ad acquistare veic ... dmove.it Flop delle vendite per le auto elettriche: solo il 5% in Toscana x.com Nel 2026 le vendite globali di auto elettriche calano del 3%, ma l'Europa cresce e la Cina resta leader. Tesla torna in testa, forte calo negli USA. https://auto.everyeye.it/notizie/4-milioni-auto-elettriche-vendute-trimestre-2026-1-3-model-y-873247.htmlutm_m facebook