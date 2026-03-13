Denza Z9GT | ricarica in 5 minuti 800 km di autonomia

Il marchio DENZA, appartenente al Gruppo BYD, lancerà in Europa a partire da aprile il modello Z9GT dotato di tecnologia FLASH Charging. Questa innovazione permette di ricaricare il veicolo in soli cinque minuti, offrendo un’autonomia di circa 800 chilometri. La presentazione del nuovo modello segna un passo importante nel settore delle auto elettriche.

Il marchio DENZA, parte del Gruppo BYD, sta per rivoluzionare il mercato europeo con l’introduzione della tecnologia FLASH Charging a partire da aprile. L’ammiraglia Z9GT sarà presentata ufficialmente durante un evento a Parigi il prossimo 8 aprile, portando in Europa una nuova era di ricarica ultra-rapida basata sul principio Pronta in 5, completa in 9. Questa innovazione promette di eliminare le barriere all’adozione dei veicoli elettrici, offrendo tempi di rifornimento paragonabili ai combustibili fossili anche in condizioni climatiche estreme. La tecnologia si basa su due pilastri fondamentali: stazioni di ricarica capaci di erogare fino a 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

