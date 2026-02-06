Blitz della polizia | operazione contro banda di rapinatori

La polizia ha messo in atto un blitz questa mattina a Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti stanno cercando di catturare una banda di criminali specializzati in rapine, furti in casa e ricettazione. L’operazione è ancora in corso e coinvolge diverse forze dell’ordine, che stanno perquisendo vari punti in città. Non si conoscono ancora i dettagli delle eventuali catture o dei fermo, ma l’intervento si inquadra in un’azione mirata a fermare questi criminali.

È in pieno svolgimento da alcune ore un blitz della Polizia di Stato, coordinato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, finalizzato alla cattura di una banda specializzata in rapine, furti in abitazione e ricettazione della refurtiva.L'operazione, scattata nelle prime ore.

