Tre uomini sono stati arrestati a La Cassa con l’accusa di aver compiuto furti in abitazione. Utilizzavano un’auto civetta, simulando un’auto della polizia, per avvicinare e colpire le ville. Gli agenti dei Carabinieri di Pianezza sono intervenuti e hanno fermato i sospetti, che avevano già speronato un’auto durante il tentativo di fuga.

Eseguiti tre arresti dai Carabinieri di Pianezza nel pomeriggio di giovedì 5 marzo a La Cassa, in provincia di Torino, dove sono stati fermati tre uomini già noti alle forze dell’ordine. I soggetti sono stati bloccati dopo aver tentato la fuga a bordo di un’auto allestita per simulare un mezzo delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di commettere furti e truffe in abitazioni della zona. Il controllo e la fuga: i fatti secondo i Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato nel pomeriggio di giovedì 5 marzo, quando una pattuglia impegnata in un controllo di routine tra via Avigliana e via Don Carlo Terando, nel comune di La Cassa, ha notato un uomo che camminava velocemente, indossando mascherina e guanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Cassa, simulavano auto civetta della polizia per mettere a segno i colpi: agenti speronati, poi gli arresti

Rubavano auto e furgoni, anche in Abruzzo, per mettere a segno rapine e spaccate: tre arresti nelle MarcheArrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Jesi tre uomini di origine rumena di 30, 39 e 44 anni che sarebbero gli autori di diversi furti di...

Leggi anche: Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. "Aveva esploso tre colpi contro gli agenti che volevano fermarlo"