Auto cinesi cresce la fiducia | 7 italiani su 10 pronti all' acquisto

La maggior parte degli italiani si mostra sempre più aperta all’acquisto di auto cinesi. Secondo uno studio di Areté, il 73% degli intervistati dice sì alle auto made in China, soprattutto SUV e crossover ibridi, e sono disposti a spendere fino a 30 mila euro. La fiducia nei marchi cinesi cresce, e sempre più italiani considerano questa scelta come un’opzione concreta.

Dall'ultimo sondaggio realizzato nel mese di gennaio 2026 da Areté, azienda leader nella consulenza operativa e strategica, intitolato Cosa pensano gli italiani delle auto cinesi?, emerge un quadro definito sull'appetibilità che queste vetture, e i rispettivi marchi, hanno raggiunto sul mercato italiano. A poco più di un anno da una precedente rilevazione, infatti, lo studio ha registrato un cambio di percezione progressivo: cresce l'apertura verso i brand cinesi, sempre più apprezzati non solo per i prezzi competitivi, ma soprattutto per la qualità complessiva dell'offerta.

