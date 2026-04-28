Durante un normale viaggio di scuola, un autista di scuolabus ha perso i sensi mentre era al volante, con molti bambini a bordo. L’incidente ha causato momenti di grande paura tra i piccoli, che sono stati messi in sicurezza dai controllori e dal personale presente. Il veicolo si è fermato senza causare danni a persone o cose. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine.

Il rombo del motore era un sottofondo rassicurante, il rumore bianco di un pomeriggio come tanti altri che scivolava via tra le chiacchiere dei banchi e il desiderio di tornare finalmente a casa. Nulla, in quei gesti ripetuti mille volte, lasciava presagire che il confine tra la normalità e il disastro si sarebbe assottigliato fino a sparire nel giro di pochi secondi. All’improvviso, il ritmo regolare del viaggio si è spezzato quando il corpo di chi sedeva al comando si è accasciato, lasciando il volante al destino e alla forza di gravità. Il pesante mezzo giallo ha iniziato a deviare, trasformandosi in una trappola d’acciaio lanciata in corsa, mentre il silenzio della sorpresa veniva squarciato dalle prime grida di chi fissava l’abisso dal parabrezza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autista di scuolabus sviene durante il viaggio, dentro tanti bambini. Terrore puro

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