I sindaci Ast e il nodo dei posti letto
Il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, ha convocato la Conferenza dei sindaci dell’AST di Ascoli per discutere della carenza di posti letto negli ospedali locali. Durante l’incontro, sono stati presenti il direttore generale Antonello Maraldo, l’amministratore Antonio Gigliutti e la direttrice sanitaria Maria Bernadette Di Sciascio. La riunione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni rapide per alleviare la pressione sugli ospedali della zona.
Si è riunita la Conferenza dei sindaci dell'AST di Ascoli, presieduta dal sindaco di Montalto Daniel Matricardi, presenti il direttore generale Antonello Maraldo, quello amministrativo Antonio Gigliutti e la direttrice sanitaria Maria Bernadette Di Sciascio. La conferenza ha espresso all'unanimità parere favorevole al Bilancio di previsione 2026. Il documento finanziario evidenzia un incremento delle risorse destinate alla voce "personale" rispetto al consuntivo 2024. Un aumento strategico, funzionale a sostenere le nuove assunzioni previste dal Piao (Piano Integrato di attività e organizzazione) e a rafforzare l'organico necessario per garantire servizi più efficienti e capillari.
Comitato sindaci Asl, vicenda pazienti oncologici e nodo posti letto: chiesto intervento della direttrice MorganteIl Comitato dei Sindaci dell’Asl ha richiesto un intervento alla direttrice Morgante riguardo alla gestione dei pazienti oncologici e alla situazione dei posti letto, che attualmente rappresenta una criticità.
Comitato Sindaci Asl: caso oncologici e carenza posti letto al San PioIl Comitato dei Sindaci dell'Asl Benevento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dei pazienti oncologici e alla carenza di posti letto presso l'ospedale San Pio.
Si è conclusa poco fa l'Assemblea dei Sindaci AST sulla sanità. Abbiamo eletto all'unanimità l'Organismo di Rappresentanza, previsto dalla legge regionale, che permetterà di rendere l'Assemblea pienamente operativa.