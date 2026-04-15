Le svolte della Cattolica Nasce la scuola dei saperi E in arrivo 500 posti letto

All’interno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata annunciata la creazione di una nuova iniziativa chiamata “Scuola dei saperi”. Contestualmente, sono previsti l’ampliamento delle strutture con l’aggiunta di 500 posti letto. La presentazione ufficiale dell’intervento è avvenuta nelle scorse settimane, con dettagli sulle modalità di sviluppo e le tempistiche di realizzazione. La decisione riguarda diverse facoltà e mira a rafforzare l’offerta formativa e i servizi per gli studenti.

Nasce la " Scuola dei saperi " all’ Università Cattolica del Sacro Cuore: si svilupperà parallelamente ai corsi di laurea magistrale "per affrontare in modo interdisciplinare la complessità delle sfide aperte, dal cambiamento climatico alla democrazia", sarà aperta a 85 studenti ogni anno e avrà ricadute su tutta la comunità accademica. Ci saranno 500 posti in più nei collegi "per rafforzare accessibilità e accoglienza, soprattutto per gli studenti internazionali che chiedono sì posti letto ma inseriti nel percorso": si va verso la trasformazione in "collegi di merito". Un pacchetto di master online guarda invece ai lavoratori e a "una formazione continua, lungo tutto l’arco di vita".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le svolte della Cattolica. Nasce la scuola dei saperi. E in arrivo 500 posti letto Sesto punta agli studenti: 500 nuovi posti letto in via MilaneseSesto si prepara a trasformarsi in un polo strategico per l’accoglienza universitaria, con la struttura di via Milanese che è ormai pronta per... Residenze universitarie in città: "Nei prossimi anni 500 posti letto in più per gli studenti"Il sindaco Alessandro Canelli ha fatto il punto sugli studentati in città, fra progetti in approvazione e lavori che partiranno a breve Nei prossimi...