Rosa Samnium e il dott Iannace uniti nel sostegno all’autismo | consegnati i fondi del progetto Sette passi per un sorriso

Un evento significativo si è svolto presso il Circolo della Stampa di Avellino, dove l’Associazione Rosa Samnium APS di Benevento e il dottore Iannace hanno consegnato i fondi destinati al progetto “Sette passi per un sorriso”. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della società civile, in un momento di condivisione e sostegno alle iniziative dedicate all’autismo. La consegna si inserisce in un quadro di impegno pubblico e privato per favorire l’inclusione e il supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata di profonda commozione e impegno civile, quella vissuta dall’ Associazione Rosa Samnium APS di Benevento presso il Circolo della Stampa di Avellino. L’incontro, coordinato dal dott. Carlo Iannace, ha costituito l’occasione per suggellare una collaborazione che va oltre la semplice iniziativa solidale, trasformandosi in un pilastro di speranza anche per il territorio beneventano. Al centro della conferenza stampa, la consegna ufficiale dei fondi raccolti finora tramite il progetto natalizio “Sette passi per un sorriso”, a cui la Rosa Samnium ha partecipato. Queste risorse economiche vengono destinate al sostegno concreto dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, fra cui all’associazione fABA “famiglie Bambini Autistici” di Benevento, presieduta da Elena Pinto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rosa Samnium e il dott. Iannace uniti nel sostegno all’autismo: consegnati i fondi del progetto “Sette passi per un sorriso” Notizie correlate Nasce il progetto 'Holding': genitori protagonisti nel sostegno ai bambini con autismoDomani gli Stati generali del Terzo Settore presentano l’iniziativa finanziata dalla Regione Campania e promossa da Albanova Onlus Una svolta... Studente con autismo non può partecipare ad attività sportiva finanziata con fondi ministeriali per mancanza del sostegno. Una istruttrice lo farà volontariamenteIl punto di partenza è uno studente autistico che frequenta una scuola media di Teramo e che non ha potuto partecipare ai corsi sportivi del progetto...