GEMMA Final Conference | Results Impact and Future Perspectives | iniziativa scientifica nel campo dei disturbi dello spettro autistico a Salerno

A Salerno si terrà la conferenza finale di GEMMA, un evento scientifico dedicato ai disturbi dello spettro autistico. L'iniziativa presenta in anteprima internazionale i risultati di uno studio che, in sette anni di lavoro, ha combinato analisi genetiche, ambientali e sul microbioma. L'obiettivo è condividere le scoperte e le prospettive future di una ricerca che mira a rinnovare il modo di comprendere l’autismo.