GEMMA Final Conference | Results Impact and Future Perspectives | iniziativa scientifica nel campo dei disturbi dello spettro autistico a Salerno

Da salernotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno si terrà la conferenza finale di GEMMA, un evento scientifico dedicato ai disturbi dello spettro autistico. L'iniziativa presenta in anteprima internazionale i risultati di uno studio che, in sette anni di lavoro, ha combinato analisi genetiche, ambientali e sul microbioma. L'obiettivo è condividere le scoperte e le prospettive future di una ricerca che mira a rinnovare il modo di comprendere l’autismo.

In anteprima internazionale, Salerno ospiterà i risultati di uno studio durato sette anni che ridefinisce il paradigma della ricerca sull’autismo, integrando genetica, ambiente e microbioma in un unico modello di analisi. Circa 250.000 metadati raccolti, oltre 21.000 campioni analizzati e 344.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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