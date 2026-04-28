La Casa Bianca ha annunciato la nomina di un nuovo ambasciatore negli Stati Uniti in Australia, segnando la fine di un periodo di 18 mesi senza rappresentanza diplomatica dopo l'addio del precedente incaricato. La scelta ricade su un professionista con esperienza nel settore, che assumerà ufficialmente le funzioni nei prossimi mesi. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi di insediamento.

? Cosa sapere La Casa Bianca nomina David Brat nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Australia.. La nomina chiude il vuoto diplomatico durato 18 mesi dopo l'addio di Caroline Kennedy.. Dopo un’attesa durata 18 mesi, la Casa Bianca ha indicato David Brat come il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Australia, ponendo fine a una vacanza diplomatica iniziata nel novembre 2024 con l’addio di Caroline Kennedy. La scelta ricade su una figura nota nel della Virginia, dove Brat ha ricoperto per due mandati il ruolo di deputato alla Camera dei Rappresentanti. La sua carriera legislativa si è interrotta nel 2018, quando una contesa elettorale molto serrata lo ha sconfitto da un esponente democratico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia, la Casa Bianca nomina David Brat: fine del vuoto diplomatico

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