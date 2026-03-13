Diplomatico iraniano in fuga | l’asilo segreto in Australia

Un ex diplomatico iraniano di alto livello ha ottenuto l’asilo in Australia, confermato pubblicamente dopo che sei atlete della nazionale femminile di calcio hanno ricevuto protezione umanitaria. La notizia è stata resa nota recentemente, senza dettagli sui motivi dell’asilo o sul percorso intrapreso. La fuga del diplomatico si aggiunge alla vicenda delle atlete, entrambe sotto tutela in Australia.

Un ex diplomatico iraniano di alto livello ha ottenuto l’asilo in Australia, rivelazione emersa pubblicamente solo dopo che sei atlete della nazionale femminile di calcio hanno ricevuto protezione umanitaria. La notizia riguarda Mohammad Pournajaf, che ha ricoperto la carica di charge d’affaires a Canberra fino al 2023 e ha presentato la richiesta di rifugio nello stesso anno. L’ex ambasciatore era già noto per aver ospitato il quarantaquattresimo anniversario della rivoluzione islamica, un evento dove lodava i successi del regime teocratico prima di cambiare rotta verso la sicurezza australiana. Mentre le atlete sono state accolte con visti temporanei che aprono la strada alla residenza permanente, il caso del diplomatico si distingue per essere legato a motivazioni personali e non all’attuale conflitto regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

