Alla Casa Bianca si è verificato un momento di tensione diplomatica, con Sanae Takaichi che ha mostrato un’espressione molto significativa. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver avvisato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, spiegando che questa decisione era volta a mantenere l’effetto sorpresa dell’operazione. La notizia è stata diffusa da un’agenzia di stampa.

( a skanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha spiegato di non aver informato preventivamente gli alleati dell’ attacco contro l’Iran per preservare l’effetto sorpresa dell’operazione. Le gaffe di Donald Trump. guarda le foto Parlando dalla Casa Bianca accanto alla premier giapponese Sanae Takaichi, Trump ha affermato che «quando entriamo in azione lo facciamo in modo deciso, e non abbiamo detto nulla a nessuno perché volevamo la sorpresa». Il presidente ha fatto riferimento anche all’attacco giapponese a Pearl Harbor, dichiarando: « Chi conosce meglio la sorpresa del Giappone? Perché non ci avete avvisato di Pearl Harbor? » aggiungendo che «se lo dici a tutti, non è più una sorpresa». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Momento di gelo diplomatico alla Casa Bianca. E la faccia di Sanae Takaichi era tutta un programma

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