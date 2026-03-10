Audi lancia la RS 3 Competition Limited, una versione speciale della compatta sportiva che segna i 50 anni del motore cinque cilindri. La produzione si limita a 750 esemplari a livello globale, con 81 destinati all’Italia. La vettura si distingue per dettagli esclusivi e un motore potenziato, offrendo un’edizione limitata che celebra mezzo secolo di storia.

Ci sono motori che funzionano bene e poi ci sono motori che raccontano una storia. Il cinque cilindri Audi appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non è solo un propulsore potente, ma un pezzo di identità tecnica del marchio dei quattro anelli. Tutto è cominciato nel 1976 con la seconda generazione dell’Audi 100, quando gli ingegneri cercavano più potenza rispetto ai quattro cilindri dell’epoca senza dover ricorrere al più ingombrante frazionamento a sei. La soluzione fu tanto semplice quanto geniale: aggiungerne uno. Così nacque il primo cinque cilindri in linea da 136 cavalli, un motore destinato a segnare profondamente la storia Audi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi RS 3 competition limited: 5 cilindri, 5 decenni, un solo ruggito

Audi presenta la RS3 Competition Limited per celebrare i 50 anni del motore 5 cilindriROMA – Prodotta in 750 esemplari riconoscibili dai cerchi in lega dorati e dal pacchetto estetico in carbonio, la RS3 Competition Limited nasce per celebrare i primi 50 anni dell’identitario motore 5 ... repubblica.it

Audi Just Revealed the Most Extreme RS 3 Ever And Only 750 People Can Own OneView post: March Lease Offers for BMW X7 are Carried Over from Last Month—and That’s Good News Fifty years ago, Audi changed the sound of performance. In 1976, the second-generation Audi 100 debuted ... autoblog.com

