Attentato Trump Allen non ha incluso Patel tra i bersagli | le indagini degli investigatori

Le autorità stanno indagando su un attentato che coinvolge un individuo chiamato Allen, che avrebbe pianificato di colpire l’ex presidente. Secondo quanto riferito dalla New York Post, Allen non avrebbe incluso tra i bersagli una persona di fede induista. Le ipotesi degli investigatori riguardano il possibile obiettivo di evitare le forze dell’ordine o motivazioni legate alla religione. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

New York Post: tra le ipotesi, il possibile intento di evitare di colpire le forze dell'ordine o il fatto che sia di fede induista Nel manifesto dell’aggressore che ha puntato la cena dei corrispondenti della Casa Bianca,Cole Tomas Allen,gran parte del governo Trumprisultava essere tra gli obiettivi, adeccezione del capo dell’FBI,Kash Patel. Nel documento, Allen specifica infatti che i suoi bersagli erano i “funzionari dell’amministrazione(escluso Patel)”. Gli investigatori, come riportato dalNew York Post, stanno cercando dicapire le ragioni di questa esclusione. Tra leipotesi considerate, vi è la possibilità che l’aggressore volesseevitare di colpirerappresentanti delleforze dell’ordine, come sottolineato nel suo manifesto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attentato Trump, Allen non ha incluso Patel tra i bersagli: le indagini degli investigatori Papa Leone XIV replica a Trump: Non ho paura di lui Notizie correlate Attentato Ranucci, la pista degli investigatori: “Chi ha messo la bomba vicino alla camorra”L’inchiesta sull’attentato dinamitardo che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci sta vivendo una fase di accelerazione decisiva grazie ai nuovi... Leggi anche: L’analisi del post che ha previsto l’attentato a Trump, nel 2023 un solo nome: “Cole Allen” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spari cena Trump, Allen accusato per tentato omicidio del presidente; Attentato a Trump: i dubbi sulla sicurezza e il manifesto dell’aggressore; Attacco a Washington contro Trump, Allen accusato di tentato omicidio; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore. Attentato a Trump: i dubbi sulla sicurezza e il manifesto dell’aggressoreIndagini federali sul sospetto 31enne, possibile bersaglio l’amministrazione. Allarme sicurezza sugli accessi interni all’hotel e protocolli sotto revisione dopo l’attacco sventato ... ilsole24ore.com Odifreddi sull’attentato a Trump: Se nel ’38 ci fosse stato un attentato a Hitler, non ci sarebbe stata la guerraOdifreddi commenta il manifesto dell'assassino federale gentile di Cole Tomas Allen a L'aria che tira: Come tentare di ammazzare Hitler ... fanpage.it Il complotto del finto attentato a Trump Il caso della grazia a Nicole Minetti Oggi è il compleanno del manifesto Al microfono Andrea Fabozzi, direttore del manifesto Ascolta Una mattina su ilmanifesto.it e su tutte le piattaforme streaming https://ilmanifesto.it/po - facebook.com facebook Dalla cena dei corrispondenti al nuovo attentato contro Donald #Trump: tra consenso in calo e teorie del complotto, l’episodio segna un passaggio ulteriore nella crisi della democrazia americana. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com