L'analisi del post che ha previsto l’attentato a Trump nel 2023 un solo nome | Cole Allen

Nel 2023 un account su X ha pubblicato solo due parole: "Cole Allen". Oggi quel nome è lo stesso dell'uomo protagonista dell'attentato a Donald Trump. L'account ora sembra quello di un profeta ma il meccanismo dietro questo post è più complesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

TRUMP: 'ATTACCO AL PAPA PER NASCONDERE LA SUA SCONFITTA' - MARCO TRAVAGLIO #NEWS #SHORTS

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Chi è Cole Tomas Allen, l’uomo arrestato per l’attentato a Trump durante la cena con i giornalistiL'uomo fermato dalle forze dell'ordine dopo aver sparato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, nella serata di ieri all'hotel Hilton di...

Odifreddi sull’attentato a Trump: “Se nel ’38 ci fosse stato un attentato a Hitler, non ci sarebbe stata la guerra”Odifreddi commenta il manifesto dell'"assassino federale gentile" di Cole Tomas Allen a L'aria che tira: "Come tentare di ammazzare Hitler nel '38".

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Temi più discussi: Cole Allen è il nome dell’attentatore di Trump; Attentato a Washington, Allen e il manifesto contro Trump: Stop ai suoi crimini; Attentato a Trump, la missione di Cole Tomas Allen: il viaggio di 60 ore in treno, il check-in (regolare) in hotel; Cole Tomas Allen: Cosa sappiamo dell'attentatore che ha aperto il fuoco alla cena di Trump a Washington – Mondo.

L’analisi del post che ha previsto l’attentato a Trump, nel 2023 un solo nome: Cole Allen22 dicembre 2023. Solo due parole: Cole Allen. Il post compare sul profilo di Henry Martinez su X, il nome completo dell’utente è @HenryMa79561893. È l’unico contenuto che compare su tutto il profilo. fanpage.it

L'attentato a Trump previsto 3 anni fa in un tweet? Il post che cita «Cole Allen» e le assurde teorie del complottoL'account di Henry Martinez e il unico post su X, del dicembre 2023: scoperto adesso, è stato visto 50 milioni di volte. «Ha la macchina del tempo?». Ma la realtà è molto più banale ... corriere.it

#Usa Interrogata la sorella di Cole Tomas Allen, l’attentatore della cena dei giornalisti con Trump. La donna ha affermato che Cole faceva spesso commenti politici radicali e parlava del desiderio di fare qualcosa per i problemi del mondo. x.com

Il Secret Service americano ha interrogato la sorella di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato, alla quale era presente anche il presidente Donald Trump. #ANSA - facebook.com facebook