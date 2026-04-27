L'analisi del post che ha previsto l’attentato a Trump nel 2023 un solo nome | Cole Allen

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2023 un account su X ha pubblicato solo due parole: "Cole Allen". Oggi quel nome è lo stesso dell'uomo protagonista dell'attentato a Donald Trump. L'account ora sembra quello di un profeta ma il meccanismo dietro questo post è più complesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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