Atp Madrid oggi Sinner-Norrie – Diretta

Oggi a Madrid si svolgono gli ottavi di finale del Masters 1000, con il tennista italiano Jannik Sinner che sfida il britannico Cameron Norrie. L'incontro è trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming, permettendo agli appassionati di seguire passo dopo passo l'andamento della partita. È la prima volta che i due si affrontano in questa edizione del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta – in diretta tv e streaming – il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall'agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l'argentino Tirante nel terzo turno. In caso di vittoria, Sinner ai quarti sfiderebbe il vincente di Kopriva-Jodar. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com ATP MADRID, SINNER VS NORRIE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E DIRETTA STREAMING Notizie correlate Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in tvOggi martedì 28 aprile, Jannik Sinner torna in campo all’Atp Madrid 2026 per giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro il veterano Cameron... Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Madrid, la caccia al record di Jannik Sinner: oggi parte la corsa al titolo che vale l'apice; Madrid, ecco a che ora giocano oggi Sinner e Musetti; Sinner in campo: il VIDEO dell'allenamento con Etcheverry. Atp Madrid, tra poco Sinner sfida Norrie negli ottavi. Oggi anche Musetti e CobolliLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, tra poco Sinner sfida Norrie negli ottavi. Oggi anche Musetti e Cobolli ... tg24.sky.it Atp Madrid, oggi Sinner-Norrie – Diretta(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta – in diretta tv e streaming – il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Mast ... pianetagenoa1893.net ATP Madrid, Cobolli: "Medvedev A me le condizioni piacciono, a lui meno" [ESCLUSIVA] facebook Atp Madrid, i risultati di oggi: Auger-Aliassime eliminato, avanzano Ruud e Medvedev #SkySport #SkyTennis x.com