Atp Madrid oggi Musetti-Lehecka – Diretta

Oggi si disputano gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid nel torneo di tennis. Tra gli incontri in programma, c'è quello tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka, con la partita che sarà trasmessa sia in diretta televisiva che streaming. Musetti torna a scendere in campo in questa competizione dopo aver superato i turni precedenti, affrontando il tennista ceco in un match che si svolge sul cemento della capitale spagnola.

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Musetti, inserito nella parte di tabellone di Jannik Sinner, è reduce dalle vittorie contro Hurkacz e Griekspoor, mentre Lehecka, finalista a Miami, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Tabilo e Michelsen. Musetti, in caso di vittoria, sfiderebbe ai quarti il vincente di Etcheverry-Fils. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti For The Trophy! | Athens 2025 Final Highlights

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