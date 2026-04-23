Oggi, giovedì 23 aprile, si svolgono nel torneo ATP 1000 “Combined” di Madrid diverse partite sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Gli incontri si giocano sulla terra rossa della Caja Magica e vengono trasmessi in diretta televisiva e streaming. Tra i protagonisti in campo ci sono anche alcuni atleti italiani che cercano di avanzare nel torneo. La giornata prevede numerosi match a partire dagli orari stabiliti.

Oggi, giovedì 23 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 “Combined” di Madrid. Uomini e donne si contenderanno nella capitale spagnola l’ambito titolo sulla terra rossa della Caja Magica. Le attese non mancano per un evento che sarà un banco di prova nel percorso che porterà al Roland Garros, seppur su campi con una superficie diversa in termini di velocità rispetto a quella di Parigi. In casa Italia, ci sarà la sola Jasmine Paolini a tenere alto il vessillo italico. La n.9 del mondo affronterà la tedesca Laura Siegemund e l’obiettivo è ritrovare il proprio tennis, disperso nelle ultime settimane. L’azzurra viene da un periodo non particolarmente brillante in cui il suo gioco di qualità e razionale ha lasciato spazio alla “anarchia”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 23 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo

Notizie correlate

ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 6 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoDopo il prologo domenicale, risplende ulteriormente in tutto il proprio fascino il Masters 1000 di Montecarlo.

ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 7 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoLa giornata di oggi, martedì 7 aprile, prevede incontri del primo e del secondo turno sia in singolare che in doppio nell’ATP Masters 1000 di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; RECAP! Day 2: Tyra Grant unico lampo azzurro in una giornata opaca per l'Italtennis; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo.

ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 23 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campoOggi, giovedì 23 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 Combined di Madrid. Uomini e donne si contenderanno nella capitale spagnola l’ambito titolo sulla terra rossa della Caja Magica. Le ... oasport.it

Dove vedere in tv Sonego-Lajovic oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingGiocare il maggior numero di partite ad alto livello per perfezionare la condizione atletica e guadagnare nuovamente fiducia nei propri meccanismi dopo il ... oasport.it

Spagna, un tour della regione cinese di Macao senza lasciare Madrid x.com

Scopriamo la prossima avversaria di Tyra Grant a Madrid - facebook.com facebook