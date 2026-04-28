atletica leggera benedetti trionfa al cinquini bene il parco apuane in tante gare

Gabriele Benedetti del Gp Parco Alpi Apuane, con il tempo di 30’ 49”, ha vinto a Strettoia di Pietrasanta l’edizione numero cinquantuno del trofeo "Pilade Cinquini", la classica gara su strada di 7 km che si disputa da oltre mezzo secolo. Il compagno di squadra Marino Mimmo si è imposto nella classifica "Veterani" in 34’ 11”. Di spessore il quinto posto, nella categoria assoluta, anche del giovane Leonardo Mugnai in 34’ 09”. Buone le prove per: Marco Benvenuti, Mazzino Martinelli, Giampaolo Filauro, Andrea Pardini, Fabio Belletti, Mario Mutti e Laura Baldi. Biancoverdi sul podio anche ad Arezzo nella " Parco Corsa ", sugli 11 km del tracciato, con il secondo posto di Oskar Cassi e il terzo di Alessandro Tartaglini che si sono piazzati alle spalle di Michele Pastorini che ha vinto in 39’ 14”.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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