Atletica leggera - Strada Parco Apuane | Gesi trionfa a Ramini

A Ramini, in provincia di Pistoia, si è svolta una gara di 12 km di atletica leggera su strada. I biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane, guidati dal presidente Graziano Poli, hanno ottenuto una vittoria assoluta con Andrea Gesi. Buone prestazioni sono state registrate anche da Marco Benvenuti, Ludmillo Dal Lago, Marco Mattei e Flavia Cristianini.

Ancora in evidenza i biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli, a Ramini (Pistoia), nella locale gara di 12 km, con la vittoria assoluta di Andrea Gesi e buone prove per Marco Benvenuti, Ludmillo Dal Lago, Marco Mattei e Flavia Cristianini. A Prato, alla " Ecomaratona pratese ", altre vittorie assolute per i colori del Parco Apuane, con Jilali Jamali, sulla distanza di 42 km e con Samuel Oskar Cassi, sulla distanza di 31 km. Poi il terzo posto assoluto per Barbara Casaioli sulla distanza di 22 km. A Novi Ligure (Alessandria), alla " Dieci d’Autunno ", secondo posto assoluto per Alessandro Cafasso; a Verona, alla " Adigeo Verona Fast Run ", secondo posto di categoria per Francesco Da Vià; all’" Urban Trail " di Sarzana, terzo posto assoluto per Davide Pruno e buona prova per Giovanni Marra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica leggera - Strada. Parco Apuane: Gesi trionfa a Ramini Articoli correlati Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla SpeziaBuoni risultati in alcune gare nel periodo natalizio da parte degli atleti biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano... Atletica leggera. Parco Apuane brilla in PiemonteIl Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in evidenza anche in Piemonte, a Torino, nella partecipata gara "Camminata per la vita", con un brillante... Tutto quello che riguarda Parco Apuane Argomenti discussi: Yon 9° a Reggio Emilia. Atletica leggera - Strada. Parco Apuane: Gesi trionfa a RaminiAncora in evidenza i biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli, a Ramini (Pistoia), nella locale ... sport.quotidiano.net Custom Teak, doppio podio per il Gp Parco Alpi ApuaneVittoria nel maschile, secondo posto nel femminile. Louis Intuzinzi vince con il record del tracciato a Fornacette ... luccaindiretta.it