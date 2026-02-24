Atletica leggera - Cronometro | vince l’alfiere del Parco Apuane La Scalata al Corchia Successo di Benedetti

Gabriele Benedetti, atleta del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, ha conquistato la vittoria nella cronometro

Gabriele Benedetti, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e Nina Gulino, dell’Atletica Castello Firenze, hanno vinto la quinta edizione della classica a cronometro " La Scalata all’Antro del Corchia ", con partenza da Levigliani. Sui ripidi 3 chilometri del percorso Benedetti ha trionfato nella gara maschile e ha stabilito il nuovo record del tracciato in 14’34”, precedendo il compagno di squadra Alberto Giannoni e la sorpresa di giornata, Leonardo Fulceri del Gs Lucchese. Tra le donne la vittoria ancora una volta ha sorriso alla forte Nina Gulino dell’Atletica Castello che ha chiuso in 18’16”, nuovo record femminile, vincendo per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atletica leggera. Parco Apuane brilla in Piemonte

Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla Spezia

