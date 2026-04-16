Taylor Phinney torna a gareggiare dopo sette anni Obiettivo la pista per Los Angeles 2028

Dopo sette anni di inattività, Taylor Phinney torna a gareggiare, con l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Nel 2012 si era distinto vincendo la prima tappa del Giro d’Italia e indossando la Maglia Rosa. La carriera su strada di Phinney aveva mostrato grandi promesse, ma problemi fisici e altri ostacoli hanno portato al suo ritiro nel 2019. Ora si prepara a riprendere l’attività agonistica, concentrandosi sulla pista.

Nel 2012 aveva vinto la prima tappa del Giro d’Italia andando a vestire anche la Maglia Rosa. Sembrava pronto ad un grande futuro da protagonista su strada, invece a causa di alcuni problemi la carriera di Taylor Phinney non è stata eccezionale, fino al ritiro nel 2019. Tutto finito? No, dopo sette anni la voglia di tornare in gara, questa volta in pista. L’obiettivo è olimpico: ai Giochi di Los Angeles 2028 non si può rinunciare, davanti al pubblico di casa. L’annuncio in un post su Instagram: “Non avrei mai potuto immaginarlo in un milione di anni, eppure eccoci qui, il vecchio cavallo ha ancora grinta. Quello che era iniziato come un ritorno alle gare su sterrato si è trasformato gradualmente in un vero e proprio sogno olimpico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taylor Phinney torna a gareggiare dopo sette anni. Obiettivo la pista per Los Angeles 2028 Notizie correlate Flag Football, la Federazione lancia il progetto olimpico. Obiettivo Los Angeles 2028E’ stato presentato presso al CONI il Progetto Squadre Nazionali di Flag Football della Federazione Italiana di American Football (FIDAF). Danilo Faso ha le idee chiare: “Los Angeles 2028 è un obiettivo. Devo migliorare fisicamente”Un talento cristallino tutto da coltivare, tutto da scoprire, tutto da apprezzare. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Anche Taylor Phinney si rimette in pista: Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel mirino; Taylor Phinney torna dopo sette anni dal ritiro: correrà in pista con l’obiettivo delle Olimpiadi Los Angeles 2028; PHINNEY, RITORNO A SORPRESA: L'OBIETTIVO SONO I GIOCHI DI LA2028; PHINNEY, SURPRISE COMEBACK: THE GOAL IS THE 2028 LA GAMES. Taylor Phinney torna dopo sette anni dal ritiro: correrà in pista con l’obiettivo delle Olimpiadi Los Angeles 2028© SirottiTaylor Phinney è pronto a tornare nel grande ciclismo. Il classe 90’ statunitense ... msn.com Taylor Phinney non si ferma: a 36 anni torna in pista con l'obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nell'inseguimento a squadre. Il progetto "COMEBACK3000" è ufficiale! #ciclismo #Olimpiadi2028 #Pista https://www.tuttobiciweb.it/article/177 - facebook.com facebook Taylor Phinney torna dopo sette anni dal ritiro: correrà in pista con l’obiettivo delle Olimpiadi Los Angeles 2028 x.com