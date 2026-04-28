Allyson Felix sfida il tempo | il sogno del ritorno a Los Angeles 2028

L'atleta Allyson Felix ha annunciato il suo ritorno alle competizioni in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028. La decisione arriva dopo una pausa dall’attività agonistica e rappresenta un possibile obiettivo per la partecipazione alle prossime Olimpiadi. Felix, vincitrice di numerose medaglie olimpiche, ha reso noto il suo proposito di tornare in pista, senza ancora specificare i dettagli delle gare o le tappe di preparazione.

? Cosa sapere L'atletica Allyson Felix annuncia il rientro agonistico per i Giochi di Los Angeles 2028.. La velocista di 40 anni punta a superare i limiti fisici dopo il ritiro.. La leggenda dell’atletica leggera Allyson Felix ha deciso di sfidare il tempo puntando ai Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028, dopo quattro anni di ritiro dalle competizioni agonistiche. La pluridecorata velocista, che detiene il primato per numero di medaglie nella storia del settore, ha rivelato l’intenzione di tornare sulla pista proprio nella sua città natale. La decisione, che è stata pianificata in privato già dallo scorso anno, nasce dal desiderio profondo di vivere un ritorno trionfale a casa propria, un evento considerato unico nella vita e capace di motivarla più di ogni altra cosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allyson Felix sfida il tempo: il sogno del ritorno a Los Angeles 2028 Notizie correlate Tiro a volo: 16 azzurri in Kazakistan verso il sogno Los Angeles 2028La delegazione italiana di tiro a volo si prepara a una sfida decisiva in Asia, con 16 atleti convocati per la seconda tappa della Coppa del Mondo... Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028Potrebbero mancare poco meno di tre settimane al ritorno in gara della magica coppia azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, vincitrice... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Breaking - Allyson Felix torna davvero: Project Six per inseguire Los Angeles 2028 a 42 anni; Atletica, Allyson Felix: Torno in pista per partecipare a Los Angeles 2028; Allyson Felix torna in pista: obiettivo Los Angeles 2028 per la pluricampionessa; Golden Gala clamoroso: Marcell Jacobs torna a Roma, sfida totale con Noah Lyles nei 100 metri. Allyson Felix torna in pista: obiettivo Los Angeles 2028 per la pluricampionessaAllyson Felix è universalmente riconosciuta come una delle più grandi velociste di tutti i tempi. La sua bacheca vanta un impressionante numero di undici medaglie olimpiche, un record che la rende ... it.blastingnews.com Breaking – Allyson Felix torna davvero: Project Six per inseguire Los Angeles 2028 a 42 anniLOS ANGELES — Una delle notizie più sorprendenti degli ultimi anni nell’atletica mondiale arriva dal Time: Allyson Felix ha annunciato il ritorno alle competizioni con un obiettivo che fino a ieri sem ... msn.com