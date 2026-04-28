Atletica 10 azzurrini convocati per il Trofeo Opitergium di Oderzo

Il 1° maggio si terrà il Trofeo Opitergium a Oderzo, una gara internazionale dedicata agli atleti under 20. La competizione si svolge su strada, con una distanza di 10 km per gli uomini e di 5 km per le donne. Tra gli atleti convocati ci sono due giovani italiani, Borromini e Ferrari. La manifestazione coinvolge diverse nazioni e rappresenta un momento importante per la categoria.

Il 1° maggio la sfida internazionale Under 20 su strada: 10 km per gli uomini, 5 km per le donne. Tra i convocati Borromini e Ferrari. Saranno dieci i giovani atleti italiani impegnati al Trofeo Opitergium – European Road Race Under 20, in programma il 1° maggio a Oderzo. La convocazione è stata ufficializzata dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più importanti per la categoria Under 20 su strada, con gare sui 10 km maschili e sui 5 km femminili. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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