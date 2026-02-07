Azzurrini U17 convocati per la Winter Cup | la rosa ufficiale
La nazionale italiana Under 17 maschile è pronta a scendere in campo per la Winter Cup 2026. Da giorni, i giovani atleti si allenano intensamente per arrivare al massimo della forma. La rosa ufficiale è stata annunciata, e ora i ragazzi si preparano a dimostrare il loro valore in questa importante competizione internazionale. La sfida è alle porte, e tutti sperano di fare bene.
La squadra giovanile di pallavolo maschile Under 17 si preparara` per un'importante competizione internazionale che si terrà a fine febbraio, offrendo una vetrina fondamentale per i giovani talenti italiani. La partecipazione a questa manifestazione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di sviluppo degli atleti, che avranno l'opportunità di confrontarsi con squadre di alto livello in un torneo caratterizzato da alta competitività e grande tradizione. Vincenzo Fanizza, direttore tecnico e primo allenatore della squadra, ha selezionato un roster di **14 atleti** provenienti da diverse formazioni di club italiani. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
