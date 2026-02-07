Azzurrini U17 convocati per la Winter Cup | la rosa ufficiale

La nazionale italiana Under 17 maschile è pronta a scendere in campo per la Winter Cup 2026. Da giorni, i giovani atleti si allenano intensamente per arrivare al massimo della forma. La rosa ufficiale è stata annunciata, e ora i ragazzi si preparano a dimostrare il loro valore in questa importante competizione internazionale. La sfida è alle porte, e tutti sperano di fare bene.

