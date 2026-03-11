Verso Rio 2026 | 41 azzurrini convocati per i Mondiali Giovani e Cadetti

La Federazione Italiana Scherma ha annunciato la lista dei 41 atleti convocati per i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti che si terranno a Rio de Janeiro dal 1 al 9 aprile 2026. L’evento coinvolge le categorie U20 e U17 e vede la partecipazione di giovani schermidori italiani pronti a competere in Brasile. La selezione comprende atleti provenienti da diverse regioni del paese.

La delegazione è stata definita sulla base delle scelte dei Commissari tecnici delle tre armi, e arriva con l'ambizione di confermare il livello mostrato nella scorsa, edizione chiusa con un bottino importante. In palio ci sono 18 titoli, due al giorno per nove giornate. Il programma segue lo schema ormai consolidato: sciabola in apertura (1-3 aprile), pio fioretto (4-6), infine spada (7-9). Per ogni arma l'ordina resta identico: prima le due individuali Giovani, poi le due individuali Cadetti, quindi le due prove a squadre riservate agli U20.