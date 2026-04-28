Un uomo di ottant’anni ha sparato in un ufficio della previdenza sociale e successivamente in un tribunale ad Atene. Durante l’episodio, alcune persone sono rimaste ferite. L’uomo ha aperto il fuoco in entrambi i luoghi pubblici, coinvolgendo impiegati e altri presenti. La polizia è intervenuta sul posto, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sul numero preciso di feriti.

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale ferendo un impiegato ad Atene, in Grecia. L'assalitore si è poi spostato facendo irruzione e sparando in un tribunale, dove sono rimaste ferite altre persone. È in corso una vasta operazione di polizia per rintracciare l'autore degli assalti che, che secondo le prime testimonianze raccolte e quando riportato dai media locali, sarebbe un 89enne armato di fucile da caccia. Il movente dell'attacco non è al momento chiaro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Atene, ottantenne spara in un ufficio previdenza sociale e in tribunale: ci sono feriti

Notizie correlate

Un uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato a Kiev, ci sono diversi morti e feritiUn uomo ha sparato contro la folla a Kiev e poi si è barricato in un supermercato per sfuggire al tentativo di arresto.

Fabiani spara a zero contro i manager di Romagnoli: “Hanno mentito. Ci vedremo in tribunale”Il direttore sportivo della Lazio è una furia: “Romagnoli è l’unico che ha avuto buon senso”.