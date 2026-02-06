Fabiani spara a zero contro i manager di Romagnoli | Hanno mentito Ci vedremo in tribunale

Fabiani attacca i manager di Romagnoli e promette battaglia legale. Il direttore sportivo biancoceleste accusa che alcune informazioni siano state false, puntando il dito contro Raiola e il suo assistito. La tensione si alza dopo il mancato trasferimento del difensore all’Al Sadd, e ora si aspetta la versione dei protagonisti davanti a un giudice.

Il direttore sportivo della Lazio è una furia: “Romagnoli è l’unico che ha avuto buon senso”. Poi su Raiola: “Spiegherà tutto davanti ad un giudice” Dopo la chiusura del mercato e il mancato passaggio di Alessio Romagnoli al’Al Sadd, le dichiarazioni del manager del difensore e le news uscite sui diversi siti di informazione e che provavano a ricostruire quanto accaduto in quei delicati minuti, arriva anche la versione della Lazio. Nel giorno della presentazione dei nuovi acquisti Motta, Maldini e Przyborek, il direttore sportivo del club Angelo Fabiani ha spiegato cosa è accaduto nell’ultimo giorno di mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Lazio si prepara a portare in tribunale l’agente di Romagnoli.

La Lazio si difende e minaccia azioni legali per tutelare i tifosi e il club, rispondendo alle voci su Romagnoli.

Angelo Fabiani non lascerà correre nulla dopo il caso Romagnoli-Al Sadd: il DS della Lazio ha annunciato che sarà pronto a denunciare diversi soggetti Queste le sue parole in conferenza stampa "Ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie facebook