Una mattina a Atene è stata segnata da un episodio di sparatoria avvenuto negli uffici dell’Efka, la cassa di previdenza greca. Un uomo di 89 anni si è presentato poco dopo le 10.30 indossando un impermeabile scuro nel quale ha nascosto un fucile. Durante l’attacco, cinque persone sono rimaste ferite, di cui quattro donne. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

È entrato negli uffici dell'Efka, la cassa di previdenza greca, poco dopo le 10.30 indossando un impermeabile scuro all'interno del quale aveva nascosto il fucile. È salito al quarto piano dell'edificio, si è avvicinato al bancone, ha gettato sopra dei ritagli di giornale, ha estratto l'arma e l'ha puntata contro gli impiegati. Ad uno di loro ha chiesto di chinarsi e poi gli ha sparato ad una gamba. È iniziata così la folle mattinata di un ex netturbino 89enne ad Atene, ancora in fuga dopo aver messo a segno anche un secondo attacco. Dopo l'assalto al presidio dell'Efka a Kerameikos, non lontano dall'Acropoli, è fuggito in taxi e ha raggiunto il tribunale in Loukareos Street.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Atene, la folle mattinata dello sparatore 89enne: ecco cosa ha fatto. Quattro dei 5 feriti sono donne

Notizie correlate

Atene, caccia all'89enne che ha sparato in tribunale. Quattro feriti, ritrovato il fucileHa 89 anni l'uomo che sparato contro un ufficio della previdenza sociale e contro un tribunale nel centro storico di Atene, ferendo quattro persone.

Atene, 89enne apre il fuoco in centro e fugge: 5 feritiAlmeno cinque persone sono rimaste ferite ad Atene, in Grecia, dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e...