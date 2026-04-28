Un uomo di 89 anni ha sparato in un ufficio della previdenza sociale e in un tribunale nel centro di Atene, ferendo cinque persone. Dopo aver aperto il fuoco, l’uomo è fuggito prima di essere arrestato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’episodio. Nessuna delle persone ferite risulta in pericolo di vita. La scena si è svolta in aree pubbliche frequentate da cittadini e impiegati.

Almeno cinque persone sono rimaste ferite ad Atene, in Grecia, dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e successivamente in un tribunale nel centro della capitale. Lo riferiscono le autorità greche citate dai media locali. L’assalitore inizialmente avrebbe sparato in un ufficio pubblico nel centro città, ferendo un dipendente. Successivamente l’uomo – che avrebbe 89 anni e sarebbe in fuga – si è recato al piano terra di un tribunale e avrebbe nuovamente aperto il fuoco ferendo altre quattro persone. Le autorità hanno successivamente rinvenuto l’arma. La testimonianza. “È entrato, è salito al quarto piano, ha alzato il fucile, ha detto a un dipendente di abbassarsi e ha colpito un altro”, ha dichiarato Alexandros Varveris, capo del Fondo nazionale di previdenza sociale (Efka), alla radio Ert.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atene, 89enne apre il fuoco in centro e fugge: 5 feriti

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