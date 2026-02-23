girone c muro atalanta u23 col cosenza punto pesante per bocchetti

Il match tra Muro Atalanta U23 e Cosenza si conclude con un pareggio, perché la squadra locale ha saputo resistere alla pressione degli ospiti. La partita si è giocata al Comunale di Caravaggio, dove i padroni di casa si sono difesi bene e hanno impedito ai calabresi di segnare. La squadra di Bocchetti ottiene così un punto importante in una sfida difficile. I giocatori ora si preparano per il prossimo incontro.

Buon punto interno per l’ Atalanta U23 che chiude a reti inviolate il match disputato al Comunale di Caravaggio contro il favorito Cosenza. Pareggio che serve alla baby Dea per salire a quota 31 punti e tenersi a distanza dalla zona calda dei playout. Terzo risultato utile consecutivo per la squadra allenata da Salvatore Bocchetti dopo la vittoria a Foggia della settimana scorsa e il precedente pareggio casalingo contro il Potenza. Nerazzurri senza il bomber Vavassori (convocato dalla prima squadra) con tridente giovanissimo: i classe 2005 Misitano e Manzoni e il 2006 Cassa, che ha avuto a metà ripresa l’occasione più nitida del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Girone C, decisiva la rete di De Boer. Atalanta U23 rossa di rabbia: ride solo la Salernitana. Nei primi 10’ espulsi Bocchetti e Cissé, poi BonanomiL'Atalanta U23 subisce una sconfitta casalinga contro la Salernitana, con il risultato di 1-0.

Atalanta U23 e AlbinoLeffe senza gol, ma con un punto in più: doppio 0-0 contro Cosenza e LeccoL’Atalanta U23 ha conquistato un punto dopo un pareggio senza gol contro il Cosenza, causato dalla solidità difensiva di entrambe le squadre.

